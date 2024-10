Comunicazione Aumentativa e Alternativa alla scuola Isidoro Del Lungo di Montevarchi

Arezzo, 01 ottobre 2024 – Grazie alla preziosa collaborazione con l'Associazione "Abbracciamo il Valdarno” l'Istituto Comprensivo Petrarca di Montevarchi ha recentemente introdotto l’etichettatura della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), che è stata donata dalla stessa associazione, presso la scuola dell'infanzia “Isidoro del Lungo”. La CAA è un sistema di comunicazione che offre supporto ai bambini con difficoltà comunicative, ma può essere utilizzata anche per facilitare l'integrazione di alunni, permettendo loro di interagire e dialogare più facilmente con i compagni. Si tratta di un approccio inclusivo che promuove l’uguaglianza e l’accessibilità all’istruzione, valori centrali per l’istituto scolastico montevarchino. L’Istituto Petrarca è la prima scuola del Valdarno ad aver implementato l’etichettatura CAA a partire dalla scuola dell'infanzia, una decisione ponderata che apre la strada a un modello di continuità educativa che può estendersi anche agli altri ordini scolastici.

"Crediamo che intervenire già dall'infanzia - commenta la dirigente scolastica Simona Chimentelli - con tali strumenti di supporto sia fondamentale per garantire un'inclusione reale e duratura. La nostra volontà è di ampliare l'uso della CAA non solo per i bambini con difficoltà, ma anche per quelli stranieri o nuovi arrivati. Per noi è solo l'inizio di un percorso che vogliamo portare avanti con grande determinazione." L'introduzione della CAA presso la scuola dell'infanzia “Isidoro del Lungo” è frutto della collaborazione tra l'Istituto Petrarca con la preside Chimentelli e l'Associazione "Abbracciamo il Valdarno” guidata dalla presidente Valentina Campani. “L’IC Petrarca - sottolinea la dirigente scolastica - è particolarmente grato ad “Abbracciamo il Valdarno”. La nostra collaborazione è nata nello scorso anno scolastico quando alcune professioniste dell’associazione hanno fatto una formazione a tutti i nostri docenti”.

Grazie a iniziative come questa, l’Istituto Comprensivo Petrarca sta costruendo una scuola capace di rispondere alle esigenze di tutti i suoi alunni, creando un ambiente dove ogni bambino può sentirsi accolto e supportato nel proprio percorso di crescita e apprendimento. “Questo progetto - conclude Chimentelli - rappresenta un grande passo avanti per il nostro Istituto Comprensivo, segnando una nuova frontiera nell'educazione inclusiva. L’uso della CAA non è soltanto un beneficio per i bambini con disabilità, ma per tutta la comunità scolastica. Ringraziamo l’associazione per il supporto e ci auguriamo di collaborare ancora in futuro, espandendo questo modello ad altre forme di inclusione.”