Scuola, aiuti del Comune. In arrivo il contributo per famiglie in difficoltà

Si procederà nei prossimi giorni alla liquidazione dei contributi del cosidetto "Pacchetto scuola" per l’anno 2024-2025, finalizzati a coprire le spese per la frequenza e scoraggiare l’abbandono scolastico. I contributi ammontano complessivamenyte a 11.702,04 euro, di cui 9.335,92 euro derivati da risorse statali e 2.366,12 da fondi regionali. A beneficiarne saranno le famiglie presenti nella graduatoria (già approvata e consultabile all’albo pretorio comunale), che hanno un valore ISEE fra 0 e 15.748,78 euro.

Si tratta di 83 famiglie, a ognuna delle quali sarà liquidato standard di 140,98 euro, con una diminuzione del numero delle richieste arrivate rispetto all’anno scorso, quando gli aventi diritto furono 125. La cifrà può essere spesa per l’acquisto di libri scolastici e altro materiale didattico ma anche per spese quali trasporto scolastico, vestiario per l’educazione fisica. Sono comprersi anche tablet e telefoni, connessioni internet , attivati per la frequenza a distanza di studenti. Il contributo viene erogato agli studenti residenti con età non superiore a 20 anni.

D.G.