Scuola a impatto zero Finiti i lavori L’inaugurazione sarà a settembre

Lavori conclusi, taglio del nastro rinviato a settembre: "Inaugureremo il prossimo anno scolastico con una nuova palestrina a disposizione della scuola, strutture adeguate sismicamente e soprattutto con nuovi spogliatoi e strutture quasi a energia zero", dice il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore a proposito dei lavori che hanno interessato le strutture dell’Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano per oltre 1 milione di euro. Più di 291mila euro, grazie a fondi della Regione Toscana, sono serviti per le opere di adeguamento sismico; 716mila, di cui 333mila tra mutuo a tasso zero del Credito Sportivo e fondi comunali, 50mila di fondi regionali e altri 333mila da contributi GSE (Gestore Servizi Energetici), per adeguamento sismico, nuove rampe di collegamento con la scuola, la palestrina e il completo rifacimento degli spogliatoi. L’intervento ora è terminato e ha portato alla realizzazione di un nuovo edificio realizzato tra la palestra e la scuola media. I nuovi spogliatoi - quelli vecchi sono stati demoliti -, la nuova piccola palestra e la palestra esistente, completamente riqualificata, sono strutture Nearly Zero Energy Building, ovvero quasi a energia zero; edifici che riducono quasi del 100% i consumi energetici grazie all’autoproduzione di energia con un impianto fotovoltaico e ai complessi macchinari di nuova generazione, sommati ovviamente agli interventi edilizi sulle strutture, come il cappotto e gli infissi. "Siamo orgogliosi - nota l’assessore ai Lavori Pubblici Alessio Poggiali - di poter consegnare ai nostri ragazzi, alla scuola e alle nostre Associazioni sportive l’intero plesso scolastico adeguato sismicamente, la palestra riqualificata, i nuovi spazi a disposizione delle associazioni. Si è trattato di un intervento importante sia economicamente che tecnicamente perché attento alle tematiche ambientali". E sindaco e assessore ringraziano gli uffici, i tecnici e la scuola ma soprattutto "tutte le famiglie che hanno avuto la pazienza di affrontare un periodo di disagi per consentirci di arrivare a questo straordinario risultato".

Paolo Guidotti