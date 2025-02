Firenze, un gigante in San Lorenzo: è la scultura di Giannelli

Firenze, 18 febbraio 2025 - Firenze torna a ospitare l’arte monumentale di Emanuele Giannelli. Dopo il successo di "Mr. Arbitrium", che nel 2022 suscitò curiosità e ironia per la sua posizione a fianco della Basilica di San Lorenzo, un'altra imponente scultura dell’artista è comparsa questa mattina nello stesso luogo, in anteprima rispetto all’inaugurazione ufficiale della mostra "Giannelli. Il Cielo sopra Firenze". La statua, intitolata "The Watcher", è alta cinque metri e sembra osservare il mondo con uno sguardo carico di interrogativi. L’opera è una delle tre protagoniste della nuova esposizione diffusa di Giannelli, che vedrà anche due "Korf17" posizionata ai lati del portone d’ingresso della sede della Regione Toscana, Palazzo Strozzi Sacrati in piazza Duomo. L’inaugurazione ufficiale delle installazioni è prevista per mercoledì 19 febbraio alle ore 11.45 proprio a Palazzo Strozzi Sacrati, alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, insieme a Paolo Padoin, presidente dell’Opera Medicea Laurenziana, mons. Marco Domenico Viola, priore della Basilica di San Lorenzo, Cristina Manetti, capo di Gabinetto della presidenza Regione Toscana, Georges Madessis, Country Manager INEOS Inovyn ITALIA, e lo stesso Giannelli. Il titolo della mostra, "Il Cielo sopra Firenze", richiama il capolavoro cinematografico di Wim Wenders e intende esplorare lo sguardo delle sculture rivolto verso l’alto, alla ricerca di una dimensione spirituale o immerso in una visione surreale. Questa mattina, i turisti e i passanti in piazza San Lorenzo si sono trovati di fronte a "The Watcher", fermandosi a scattare foto e a osservare l'opera con curiosità. Non è la prima volta che le creazioni di Giannelli suscitano reazioni vivaci a Firenze. Nel 2022, "Mr. Arbitrium", raffigurante un uomo intento a sorreggere la basilica, ispirò la proverbiale ironia fiorentina: un cartello comparso poco dopo l’installazione, firmato "Rione San Lorenzo", recitava: "O' Giannelli, speriamo (che la scultura, ndr) non cur... sennò ci ritrovano a Careggi... Ma un era meglio che invece di San Lorenzo a regge' la porta, tu la portavi a Pisa a raddrizza' la Torre torta?".