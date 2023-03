Scudo Verde, Giorgetti: “La disciplina sarà concordata con i Comuni dell'area metro"

L'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti

Firenze, 21 marzo 2023 – Sullo Scudo Verde, il sistema di 81 porte telematiche che servirà a monitorare le auto in ingresso a Firenze, ci sarà una attiva collaborazione tra il Comune di Firenze e quelli dell'area metropolitana. È quanto ha dichiarato l'assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti. “In questa fase stiamo realizzando l’infrastruttura, ci confronteremo con tutti i comuni della Città metropolitana per decidere insieme la disciplina con l’obiettivo di partire con il monitoraggio in autunno”, ha spiegato. I lavori per la realizzazione delle 81 porte telematiche sono in corso. Nella fase iniziale, come si spiega da Palazzo Vecchio, le porte saranno attivate per fare un monitoraggio e poi, secondo la realizzazione delle infrastrutture, il sistema entrerà in funzione con una regolamentazione progressiva. “Le situazioni nei comuni della Città metropolitana – ha chiarito Giorgetti - non sono tutte uguali: Scandicci, per esempio ha già a disposizione la tramvia e i parcheggi scambiatore, a Bagno a Ripoli invece devono ancora essere realizzate. Quindi tutti i comuni saranno incontrati per esaminare e decidere insieme le regole”. L’assessore Giorgetti ha concluso ribadendo l’obiettivo dello Scudo Verde, ovvero ridurre l’inquinamento: “Non ci sarà la pollution charge, ovvero il sistema che pagando si può entrare in città indipendentemente da quanto inquinano. I mezzi più inquinanti saranno fermati, perché solo così si può davvero ridurre davvero l’inquinamento”.

Niccolò Gramigni