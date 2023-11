Scudi di San Martino da 40 anni. Premiazione in Palazzo Vecchio ai volontari della solidarietà

Presentata a Palazzo Vecchio la 40ª edizione degli “Scudi di San Martino”. La cerimonia di premiazione dopodomani, sabato, nel Salone dei 500. L’Istituto nato 40 anni fa su iniziativa, tra gli altri, del fiorentino Roberto Lupi, ha l’obiettivo di far conoscere le storie di coloro che, in tutto il mondo, si sono prodigati in opere di solidarietà e coraggio dando loro un premio simbolico. Fra i premiati la Nave San Marco della Marina Militare per aver aiutato le popolazioni della Libia colpite dall’alluvione (è previsto un collegamento video con la Nave), un sedicenne di Arezzo che sarà accompagnato dal vescovo della sua città per aver salvato la vita ad un uomo, e rappresentanti della città polacca di Przemysl, una delle prime a soccorrere gli ucraini durante il conflitto russo-ucraino.