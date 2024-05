In sella a scooter rubato e con droga in tasca, denunciato

Firenze, 10 maggio 2024 - Sorpreso in sella a uno scooter rubato e con della droga in tasca. Un 30enne tunisino è stato così denunciato dalla polizia e per lui è stata avviata la procedura di espulsione perché non in regola con gli obblighi sul soggiorno. È accaduto ieri nel corso di un servizio di contrasto a furti e rapine nel centro di Firenze. I falchi della squadra mobile hanno rintracciato il 30enne in sella allo scooter rubato e con qualche grammo di hashish a dosso: il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario. Per il tunisino è scattata una denuncia per ricettazione e la procedura di espulsione.