Scontro nel Bresciano: muore un fiorentino in tragico incidente a Brescia

BRESCIA

Tragico incidente ieri pomeriggio lungo la Strada Provinciale Bs 668, nel territorio comunale di Ghedi. A scontrarsi sono stati un’auto e un furgone. La vettura, prima di finire contro il furgone sarebbe entrata in collisione con un’altra auto, finita fuori strada. Secondo quanto riportato dall’agenzia Regionale per le Emergenze le persone coinvolte sono quattro. Il bilancio è di un deceduto, Morando Landini, classe 1947, residente a Firenze, una ferita in condizioni critiche e due feriti lievi. La vettura che si è scontrata con il furgone era una Suzuki, che viaggiava in direzione Manerbio, mentre il furgone andava verso Montichiari, così come l’altra auto coinvolta nei fatti. A perdere la vita è stato il conducente dell’auto scontratasi frontalmente col furgone, mentre è gravissima la moglie che viaggiava accanto a lui. Il numero unico 112 di Brescia ha inviato sul posto i vigili del fuoco di Brescia e i volontari di Verolanuova, il 118 con tre ambulanze e un ‘auto con medico a bordo e la polizia stradale. I vigili del fuoco, assistiti dai soccorritori del 118, hanno lavorato a lungo per estrarre la donna ferita dalle lamiere accartocciate del veicolo su cui si trovava e di cui era passeggera.

Dopo lunghi e interminabili minuti, grazie alla perizia dei pompieri è stata estratta viva e affidata ai colleghi del 118, che l’hanno immediatamente messa in sicurezza e caricata su un’ambulanza che l’ha portata al pronto soccorso, dove medici e infermieri si sono presi cura di lei. Ha riportato diverse lesioni, tutte giudicate estremamente gravi. Intanto la viabilità della bassa si è completamente fermata. Per consentire le operazioni di soccorso la Provinciale Bs 668 è stata chiusa e tutto il traffico deviato sulla viabilità ordinaria.

Milla Prandelli