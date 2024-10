San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 7 ottobre 2024 – Incidente stradale intorno alle 11,30 a San Casciano: un’auto con alla guida un uomo di nazionalità australiana si è scontrata con un mezzo pesante in via Borromeo.

Nell’urto la portiera dell'auto era rimasta bloccata ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa per liberare il conducente e affidarlo al personale sanitario del 118.