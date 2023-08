Sgombero degli antagonisti a Firenze, tra loro un giovane accusato di vari attentati alla Tav

Firenze, 8 agosto 2023 – C’era anche Antonio Recati, il 28enne pratese, già ritenuto responsabile di attentati all’Alta Velocità, nella tratta Firenze-Bologna tra gli occupanti dell’immobile di via Ponte di Mezzo 32 sgomberato nella mattina di martedì 8 agosto dalla Digos, in esecuzione di un provvedimento di sequestro emesso dal gip di Firenze, su richiesta della Dda, coordinata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli.

Un momento dello sgombero

In particolare Recati era già stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nel gennaio scorso quando la procura gli contestó anche l’aggravante del terrorismo. Aggravante esclusa poi dal tribunale del Riesame ma contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio.

Recati – secondo quanto si è appreso – era tra i circa 15/20 occupanti che si erano impossessati dell’immobile sin dall’aprile del 2022. In parte si tratta degli stessi che occuparono il sito anarchico di viale Corsica 82, sgomberato lo scorso 15 marzo.

Durante lo sgombero si sono registrati scontri tra i reparti della questura intervenuti in tenuta antisommossa e gli anarco insurrezionalisti che vivevano in via Ponte di Mezzo.

Una ragazza è stata arrestata per aver colpito con un calcio il dirigente del commissariato di San Giovanni. Altri due invece sono sul tetto dell’immobile e non vogliono scendere.

Recati, é noto per essere legato ad alcune realtà ultra antagoniste fiorentine, e la procura gli contesta sei episodi contro i treni avvenuti tra il 28 agosto e il 28 dicembre tra Firenzuola e San Piero a Sieve.