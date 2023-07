Sciopero Trenitalia e Italo Soppresso il 75% dei treni Rabbia per i lavoratori precettati

Alta adesione in Toscana allo sciopero in Italo e Trenitalia (indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal). Ma anche sgomento e rabbia tra i lavoratori, dopo la precettazione del ministro Salvini che ha ridotto lo sciopero. I treni soppressi sono stati più del 75%. Monica Santucci, segretaria generale Filt Cgil Toscana commenta: "Con un anticipo di oltre un mese avevamo dichiarato la seconda azione di sciopero dei lavoratori di Trenitalia ed Italo. In tutto questo tempo non si sono attivati tavoli per impedire questo sciopero che chiede il rinnovo del contratto scaduto di Italo, migliori condizioni di lavoro per gli addetti si Trenitalia. Sia le aziende che il Ministero non hanno ritenuto in tutto questo tempo di attivare nessuna soluzione per scongiurare lo sciopero. Ed a pochissime ore dall’inizio dell’agitazione sindacale il ministro Salvini ha firmato un decreto di precettazione per i ferrovieri italiani che riduce di 12 ore il loro diritto di scioperare. Un atto grave".