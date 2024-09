Sciopero mezzi pubblici lunedì 9 settembre: adesione intorno all’80%

Firenze, 9 settembre 2024 - C’è anche chi ha atteso quasi un’ora alla fermata, pur di aspettare il primo Sirio in servizio. Adesione alta, secondo i dati registrati nella mattinata di oggi, 9 settembre, allo sciopero nazionale autoferrotranviari indetto per ben 8 ore. Si stima che l’80% del personale abbia incrociato le braccia. Stamani, grossissimi disagi per chi ha dovuto prendere la tramvia a Firenze, ferma dalle 9,30 alle 17.

Sciopero 9 settembre, chi si ferma e quanto dura

Sul versante bus, il personale viaggiante di Autolinee Toscane si fermerà dalle 14.30 alle 22.30, quello impiegatizio e gli operai per l’intero turno di lavoro.

I lavoratori stanno scioperando per chiedere migliori condizioni di lavoro e, soprattutto, una maggiore sicurezza, dopo il recente intensificarsi di episodi di aggressione agli autisti da parte di balordi. Sui social la rabbia dei viaggiatori, tra chi dice che “scioperare serve solo a creare disagi alle fasce più deboli” e chi spera “di riuscire a tornare a casa dopo il lavoro”.