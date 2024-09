Sciopero trasporti lunedì 9 settembre a Firenze e in Toscana. Bus e tram: ecco chi si ferma

Domenica 8 settembre 2024 – Dopo lo stop dei treni imposto per la giornata di oggi, domenica 8 settembre, a causa dello stop del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, domani sarà la volta dei mezzi pubblici. Quello di lunedì 9 settembre sarà quindi un giorno da bollino nero per i pendolari a causa dello sciopero di 8 ore (dalle 14,30 alle 22,30) del trasporto pubblico locale indetto da Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl.

Sempre lo stesso giorno, anche la tramvia si fermerà per 8 ore, dalle 9,30 alle 17. I Cobas contestualmente hanno annunciato uno sciopero di 24 ore.

Ecco quindi nel dettaglio cosa aspettarsi per la giornata di sciopero di domani 9 settembre a Firenze e in Toscana.

Tramvia

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Uglfna hanno proclamato uno sciopero nazionale di otto ore per il 9 settembre. Le Segreterie Provinciali di Firenze per Gest aderiscono dalle 9,30 alle 17. Nello stesso giorno i Cobas hanno annunciato sciopero aziendale di 24 ore. In ragione dei due scioperi per la tramvia di Firenze saranno possibili disservizi tutto il giorno nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali.

Il personale viaggiante sciopera dalle 9.30 alle 17. Operai e impiegati, intero turno. Restante personale, non direttamente connesso alla mobilità delle persone, ultime otto ore del turno. Contestualmente allo sciopero nazionale, Cobas Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore. Queste le motivazioni dello sciopero: inidoneità del personale viaggiante, indennità turno e festivi, relazioni con il personale, provvedimenti disciplinari, condizioni di lavoro in relazione agli aspetti di sicurezza e qualità nell’esercizio, premio di produzione, abilitazione tramviaria, commissione turni e velocità e posti auto. Durante questo sciopero saranno garantite solo le fasce di garanzia dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20.

Autobus

Confermato lo sciopero nazionale di 8 ore il 9 settembre, di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il contratto nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL). I servizi, a Firenze e nel resto della Toscana, non saranno garantiti.