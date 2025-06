Arezzo, 25 giugno 2025 – VIa Vittorio Veneto notte d'estate: sabato 28 giugno Dalle ore 18 fino a mezzanotte shopping, balli, musica, aperitivi, scene a cielo aperto.

Tutto pronto per la festa dell'estate a Saione. Ecco la prima edizione di via Vittorio Veneto Summer night. Sabato 28 giugno negozi aperti fino a mezzanotte con shopping, balli, musica, aperitivi, scene a cielo aperto e tanto divertimento. Il taglio del nastro è previsto per le ore 18 per poi dare il via all'evento organizzato da Confesercenti Arezzo, in collaborazione con i commercianti di Via Vittorio Veneto, grazie al patrocinato dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena e dal Comune di Arezzo, al contributo di Estra main partner e delle concessionarie Giovanili Auto e International Motors.