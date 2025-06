Rotary Club Arezzo Est: giovedì 26 giugno conviviale del Passaggio del Collare

Arezzo, 25 giugno 2025 – L’anno rotariano che si conclude non è stato soltanto un insieme di service, ma un vero e proprio percorso fatto di ascolto, sensibilità verso il territorio e attenzione concreta ai bisogni più diversi. Sotto la presidenza di Giovanni Casi, il Rotary Club Arezzo Est ha saputo unire spirito di servizio, cultura e impegno sociale in azioni coerenti con i valori rotariani e con un forte impatto sulla comunità.

Dalla donazione di letti-bilancia ai Pronto Soccorso di Arezzo e Montevarchi (District Grant con i Rotary dell’Area Etruria), per migliorare la cura dell’ictus ischemico, al sostegno alla Colletta Alimentare e alla Giornata del Farmaco; la partecipazione ad un Global Grant per la costruzione di un impianto di potabilizzazione dell’acqua per l’Ospedale di Munkamba nella Repubblica Democratica del Congo, la riflessione pubblica sui reati contro la Pubblica Amministrazione alla prevenzione delle truffe, passando per l’arte, la musica e il teatro come strumenti di solidarietà.

Emblematica, in questo senso, la messa in scena di “Comico Scandalo di Libere Streghe”, uno spettacolo teatrale originale a favore della Fondazione Riconoscersi e dell’associazione Pronto Donna, così come il progetto di fotografia terapeutica, che ha dato voce – e volto – a persone con disabilità attraverso l’immagine e la narrazione di sé.

Un anno segnato da un’attività intensa e qualificata, in cui professionalità, coesione e contributi concreti si sono tradotti in interventi significativi a favore del territorio.

Giovedì 26 giugno, nella tradizionale conviviale del Passaggio del Collare, il testimone passa a Paola Falcone, Private Banker, già Prefetto del Club e da anni figura attiva nella vita rotariana. A lei vanno gli auguri più sentiti per un anno altrettanto ricco di significato.