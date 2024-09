Sciopero dei treni domenica, poi lunedì tocca a bus e e tram

Firenze, 4 settembre 2024 – Ondata di scioperi nel settore trasporti e sono ormai continui i disagi per i viaggiatori. Astensioni dal lavoro a ripetizione sia per il trasporto pubblico locale che quello ferroviario che, passato agosto, ricominciano a tambur battente.

Giorni caldi in arrivo: mentre per lunedì 9 settembre è già annunciato uno sciopero del trasporto pubblico locale, il giorno prima (domenica 8) lo sciopero riguarderà i treni.

Lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord scatterà alle 3 di domenica 8 e durerà fino alle 2 di lunedì 9 settembre. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale – infoma Trenitalia - può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

- fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

- fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali, in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Maggiori informazioni sul sito di Trenitalia.

Tramvia

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Uglfna hanno proclamato uno sciopero nazionale di otto ore per il 9 settembre. Le Segreterie Provinciali di Firenze per Gest aderiscono dalle 9,30 alle 17. Nello stesso giorno i Cobas hanno annunciato sciopero aziendale di 24 ore.

In ragione dei due scioperi per la tramvia di Firenze saranno possibili disservizi tutto il giorno nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali.

Il personale viaggiante sciopera dalle 9.30 alle 17. Operai e impiegati, intero turno. Restante personale, non direttamente connesso alla mobilità delle persone, ultime otto ore del turno. Contestualmente allo sciopero nazionale, Cobas Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore. Queste le motivazioni dello sciopero: inidoneità del personale viaggiante, indennità turno e festivi, relazioni con il personale, provvedimenti disciplinari, condizioni di lavoro in relazione agli aspetti di sicurezza e qualità nell’esercizio, premio di produzione, abilitazione tramviaria, commissione turni e velocità e posti auto. Durante questo sciopero saranno garantite solo le fasce di garanzia dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20.

Autobus

Confermato lo sciopero nazionale di 8 ore il 9 settembre, di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il contratto nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL).