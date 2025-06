Chiarimenti in merito all'assemblea cittadina avvenuta il 23 a Saione

Arezzo, 25 giugno 2025 – «La nostra assemblea nasce come iniziativa popolare, nata dai cittadini e rimarra' assolutamente apolitica»

A seguito di numerose segnalazioni pervenuteci da cittadini che spontaneamente hanno partecipato in data 23 giugno all'assemblea pubblica tenutasi nel sottochiesa di Saione, sentiamo la necessità di sottolineare, nell'interesse e nella tutela di tutti i presenti che l'iniziativa è nata solo ed esclusivamente da un gruppo di residenti che spontaneamente hanno deciso di incontrarsi.

Ringraziamo per la numerosa partecipazione della cittadinanza.

Ci preme evidenziare che nessun partito o movimento politico è dietro a questa iniziativa né deve o dovrà essere in futuro coinvolto nell'organizzazione di questa iniziativa.

Pertanto, al fine di evitare inutili e pregiudizievoli strumentalizzazioni da parte di chiunque, e per garantire una maggior affluenza di persone, chiediamo a tutti i partecipanti e non partecipanti di evitare di fare post sui social o commenti di qualsiasi natura.

A tal proposito, ci preme ulteriormente sottolineare che il Team Vannacci, così come altri movimenti politici presenti alla riunione non hanno ricevuto alcun invito ed hanno partecipato a titolo personale in quanto assemblea pubblica.

Pur ringraziandoli per l'attenzione che hanno voluto rivolgere alle tematiche che intendevamo portare all'attenzione pubblica, chiediamo loro di evitare comunicazioni che possano far percepire alla cittadinanza che questa iniziativa sia stata promossa o appoggiata da alcun partito e/o movimento politico.

Sono arrivate, infatti, numerose segnalazioni in merito al post apparso sul profilo social del Sig. Cristiano Romani che recita come segue: "La grande attività del Team Vannacci sul territorio. Ieri sera tutto il team Vannacci Giorgio vasari di Arezzo, ha partecipato alla riunione popolare contro il degrado e la criminalità nel Quartiere di Saione.LA situazione è ormai fuori controllo, in questo quartiere che, una volta, era il fiore all'occhiello di Arezzo . Centinaia di persone hanno partecipato. Sono venute fuori proposte concrete. E' finito il tempo della moderazione e del buonismo. E' arrivato il tempo di agire. Gli abitanti di Saione lo reclamano a gran voce E noi con loro".

Confidiamo nella buona fede e prudenza del Sig. Cristiano Romani e lo invitiamo a riformulare completamente la frase iniziale del suo post che può risultare ingannevole e fuorviante nonché a riflettere sull'opportunità di pubblicare la foto con i volti dei partecipanti.

La pubblicazione di un post con i volti delle persone scoraggia la partecipazione delle stesse; al contrario del nostro obbiettivo che è quello di allargare la base di discussione, coinvolgendo la maggioranza delle persone.