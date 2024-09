Sciopero regionale: possibili ritardi dei bus di Autolinee

Oggi i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano, a causa di uno sciopero regionale di 4 ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa Cisal per il settore autoferrotranvieri. Il servizio non sarà garantito dalle 18 alle 22. Lo sciopero è stato indetto a causa delle violente e reiterate aggressioni a conducenti bus, conduttori tramvie, controllori, verificatori titoli viaggio ed altri addetti registrate in tutta la regione Toscana.