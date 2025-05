“Primavera a Teatro”. A Cavriglia la compagnia Diesis Teatrango

Arezzo, 27 maggio 2025 – Volge al termine “Primavera a teatro”, la rassegna promossa dal Comune di Cavriglia e dalla Materiali Sonori, che per due mesi ha animato il Teatro Comunale con una programmazione di grande intensità e qualità, spaziando tra teatro civile e compagnie amatoriali del Valdarno. Un percorso culturale che ha saputo crescere spettacolo dopo spettacolo, raccogliendo un consenso sempre più ampio, grazie anche alla presenza di proposte dal respiro nazionale e internazionale, tutte però radicate nel territorio valdarnese. A concludere la rassegna, venerdì 30 maggio alle ore 21.30, sarà la compagnia Diesis Teatrango, con uno spettacolo nato dal lavoro del Laboratorio Permanente di Teatro Sociale: “Quadri d’Attore”, un itinerario teatrale fatto di scene e quadri viventi, suggestivi già nei titoli – Caino e Abele, In principio, Questua, Medusa, La dea dell’amore, Il filo della vita – che danno forma a un viaggio tra archetipi, miti e simboli.

Il laboratorio-spettacolo, nato da un progetto drammaturgico e scenico a cura di Piero Cherici e Barbara Petrucci, prende ispirazione da sapienze antiche, scritture sacre, mitologie, immagini archetipiche e opere figurative. Il risultato è un percorso che intreccia parola, gesto, suono e visione, con un forte coinvolgimento emotivo e sensoriale. [the_ad_group id="55"] A rendere speciale la serata sarà anche il momento conclusivo dell’incontro con il pubblico, che diventerà parte attiva del laboratorio, sperimentando in prima persona i linguaggi e il gioco teatrale, in un contesto di condivisione e partecipazione insieme agli attori e alle attrici della compagnia. Il cast è composto da: Roberta Brocci, Samantha Bucchi, Massimo Currò, Elisa Fini, Daniele Gonnelli, Alessandro Grassi, Manuel Loscalzo, Chiara Melani, Irina Mirzoeva, Simone Pasquini, Lucia Romoli, Andrea Roselletti, Simonetta Testi. Con la partecipazione del danzatore Andrea Dionisi, su progetto sonoro di Stefan Roslmair. Collaborazione artistica di Filippo Mugnai e Alvaro Elias Rodriguez. Il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale rappresenta oggi una delle realtà artistiche e formative più significative del territorio.

Nato nel 2006 come laboratorio integrato, ha saputo evolversi in un progetto di ricerca, creazione e formazione che coinvolge persone con disabilità o fragilità psicofisiche, attori, educatori, studenti e cittadini, promuovendo metodologie inclusive e un approccio partecipato al fare teatro. Con “Quadri d’Attore”, Diesis Teatrango chiude la rassegna “Primavera a teatro” lasciando un messaggio potente sul valore della cultura come strumento di relazione, consapevolezza e crescita collettiva.