Sciopero di 8 ore per i dipendenti di Alstom Ferroviaria a Firenze

Otto ore di sciopero per i dipendenti fiorentini di Alstom Ferroviaria. La protesta, ieri, in via del Romito 7, al deposito Trenitalia, arriva all’indomani dell’accordo dell’integrativo per i circa tremila dipendenti di Alstom Ferroviaria impiegati in otto stabilimenti in Italia. A Firenze i lavoratori sono venti e allo sciopero, sotto le bandiere Uilm Firenze, "c’è stata un’adesione del 98%" fanno sapere i dipendenti che nello specifico si occupano della manutenzione del treno Minuetto che viaggia sulla linea Firenze – Faenza, ovvero la Faentina che non è elettrizzata. I motivi della protesta sono di due ordini. Da un lato la questione legata allo stipendio. "Dopo il rinnovo del contratto nazionale, che porterà una somma abbastanza importante per noi lavoratori, l’azienda ci toglie il super minimo assorbibile: lo leva come voce indipendente in busta paga e lo trasferisce nella paga base senza nessun guadagno per noi lavoratori" dicono ancora i manifestanti ricordando che il super minimo assorbibile "era una voce per premiare i lavoratori". La cifra di cui stiamo parlando varia da dipendente a dipendente ma mediamente sono 150-200 euro. "Una scelta fatta dall’azienda senza alcun preavviso" aggiungono i lavoratori. Ma la protesta di ieri nasce anche per chiedere condizioni di lavoro migliori, a partire dal deposito di via del Romito "che non è proprio in buono stato". I lavoratori lamentano scarse condizioni igienico sanitarie, carichi di lavoro eccessivi e anche "stress causato da mobbing". I dipendenti adesso si riuniranno in assemblea sindacale "per capire quali saranno le prossime mosse: vogliamo lavorare i condizioni migliori" concludono. B.B.