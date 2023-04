"Scienza, arte e moda Le nostre idee"

"Daremo vita alla città della scienza, dell’arte e della moda". Così Paolo Gandola, candidato sindaco per il centrodestra sottolineando che "le amministrazioni che si sono negli anni succedute non se ne sono mai accorte ma Campi e la moda sono un connubio inscindibile da sempre". Da qui le sue proposte, in caso di elezione: "Ci attiveremo subito per dar vita a un incubatore permanente per la moda che si proporrà di promuovere e sostenere i designer e gli imprenditori in erba desiderosi di intraprendere un’attività imprenditoriale autonoma con l’obiettivo di favorire in questo modo la nascita e lo sviluppo di nuove imprese della moda. Non solo, daremo vita, annualmente al format ‘Rocca moda Campi’, una vera e propria fiera dedicata esclusivamente alle start-up nel campo della moda, avviate in Italia e all’estero".