Firenze Fiera punta in alto: "Padiglioni e innovazione. Bellavista entro fine 2026"

Cantieri per adeguare i padiglioni dal punto di vista struttura e innovazione tecnologica per rendere gli spazi sempre più adeguate alle esigenze del business. Firenze Fiera sta portando avanti la tabella di marcia per La Fortezza da Basso del futuro, anche prossimo, mentre di cerca di affrontare il presente: "Siamo riusciti ancora una volta a predisporre al meglio i nostri spazi per lo svolgimento di questo importante appuntamento dedicato al menswear internazionale - spiega il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini –. L’ottimizzazione della tempistica dei lavori di ampliamento e restyling che sono in corso, trasformeranno nei prossimi anni la Fortezza di San Giovanni Battista in una struttura ancora più all’avanguardia e competitiva, capace di affrontare, con successo, le sfide future del mercato globale".

Il cronoprogramma prevede che entro la fine 2026 (e fiere di Pitti Immagine), ma anche e tutte le altre manifestazioni del portfolio Firenze Fiera, possano usufruire del nuovo padiglione Bellavista. Qui si potranno ospitare eventi congressuali fino a 2500 posti con una sala polifunzionale per le fiere. Anche il padiglione Machiavelli, a lavori ultimati, diventerà uno dei centri strategici dell’intera Fortezza, con funzione di prima accoglienza all’ingresso del percorso espositivo. E visto che la struttura è anche un importante monumento, è previsto il ripristino del camminamento di ronda lungo le mura cinquecentesche, per ammirare lo skyline della città da uno dei suoi edifici storici più attrattivi e spettacolari, a due passi dal centro storico.

Tornando alla Fortezza come luogo degli affari, l’obiettivo resta quello di aumentare la competitività, la produttività e lo sviluppo della società e di offrire nuovi servizi evoluti e personalizzati: "Stiamo lavorando per rendere presto la Fortezza un presidio tecnologicamente e digitalmente innovativo con il sistema dei Big Data - prosegue Becattini –, che permetterà, con l’uso dell’Intelligenza artificiale, di acquisire ed elaborare dati su visitatori e partecipanti da mettere poi a disposizione dei clienti per le loro necessità".

Con uno sguardo su cosa già raggiunto nel passato, da utilizzare come slancio verso il futuro, Pitti Uomo arriva a questa 108ª edizione con un importante riconoscimento ministeriale. E’ infatti la prima fiera a ottenere il titolo di “marchio storico di interesse nazionale”. Il ministero per le Imprese e il Made in Italy (Mimit) e l’Ufficio Brevetti e Marchi, dopo un iter approfondito, hanno autorizzato l’iscrizione della manifestazione organizzata da Pitti Immagine nel Registro speciale dei marchi storici. Una valutazione che riconosce a Pitti Uomo il ruolo svolto nel corso della sua lunga storia, per la promozione della moda e della cultura della moda maschile, a partire dal 1952. Un riconoscimento che ha un valore simbolico e concreto, in quanto consentirà di accedere al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa.

E siccome è contemporaneità, specchio dei problemi del nostro tempo, Pitti Uomo martedì sarà il palcoscenico di un’opera stilistica che va oltre l’estetica. Il titolo scelto, autorizzato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ’1522’, il numero del servizio pubblico, attivo 24 ore su 24, che fornisce aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza e stalking. Lo stilista e creatore del brand EP5, Emanuele Pepe, presenterà nel ’fuori salone’ di Villa Biagiotti in viale Belfiore, dalle 11 alle 19, un ’abito da sposa’ che incarna un manifesto, un messaggio, un grido di denuncia e consapevolezza. Nelle cifre 1522 sono raccolti simbolicamente l’angoscia, il dolore, il bisogno di aiuto di tante donne che proprio all’interno del loro matrimonio, in quella che dovrebbe essere la pace delle mura domestiche, trovano invece l’abisso.

Olga Mugnaini