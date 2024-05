Schmidt, un caffè con Commisso. Poi blitz alle Piagge tra gli applausi: "Le nostre case popolari a pezzi"

Si freme alle Navi delle Piagge in attesa di Eike Schimdt. Perché qui, nella più estrema periferia, Palazzo Vecchio è lontano, non solo fisicamente. E negli alveari di quei palazzoni quasi brutalisti da tempo si grida all’abbandono. Tra la folla degli inquilini delle case popolari di via Liguria, spuntano anche diversi volti noti del centrodestra fiorentino: c’è il consigliere comunale Alessandro Draghi, il senatore Paolo Marcheschi, il vicecoordinatore Giovanni Gandolfo per FdI; Federico Bussolin e Barbara Nannucci per la Lega.

Quando arriva l’ex direttore degli Uffizi – che ha trascorso qualche ora, invitato dalla Fiorentina, anche al Viola Park con Rocco Commisso (ha parlato di "progetto straordinario" dicendosi "rammaricato del fatto che la società non abbia potuto costruire un nuovo stadio" – parte quasi un’ovazione. Schmidt viene subito viene tirato per la giacchetta dai condomini per snocciolare i problemi mai risolti: "Hanno fatto i lavori 3 anni fa, ma già cade a pezzi!", "È pieno di infiltrazioni!", "Piove dal tetto!", "I pannelli di coibentazione si stanno spaccando!", "Hanno tolto le scale antincendio e mai rimesse!", "I lavori del teleriscaldamento son fermi!".

Ma il problema più grave sono gli ascensori sempre rotti in palazzi abitati da tanti disabili e anziani, come testimonia Aldansa kadher, costretto in carrozzina: "Abito al secondo piano. L’ascensore è sempre bloccato, quando chiamiamo, l’assistenza lo sistema un giorno poi dopo tre si blocca di nuovo. Richiamiamo e dicono vendiamo quando abbiamo il tecnico. Così rimango giù senza poter salire. A volte rimango confinato in casa per settimane". "Si rompono perché sono modelli vecchi di 45 anni, dicono che i pezzi di ricambio non si trovano più e riparano quelli esistenti ma non reggono. E ci dicono che siamo noi i vandali, una vergogna", interviene un vicino. "Mi tocca a portare in collo su e giù dal quinto piano per le scale mia figlia di 26 anni disabile!", è la disperata testimonianza di Florenta Brinduscescu. Schmidt prova uno degli elevatori incriminati. Si chiudono le porte. "Ci vediamo il 10 giugno, Eike" scherza Draghi. L’ascensore torna giù vuoto. Schmidt tornerà dopo un quarto d’ora: è stato intercettato da altri per mostrare la soffitta condominiale usata come "stanza del buco dai drogati". "Mi sono già preso il rischio di candidarmi come sindaco, ora anche quello di provare questo ascensore", scherza. "In questi sopralluoghi vediamo i problemi concreti e dei cittadini, nonostante tutti gli annunci. Non riusciremo a mettere a posto tutte le case subito, ma una dopo l’altra le sistemeremo", promette.