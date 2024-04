Schmidt dai cittadini di Quaracchi. E Forza Italia ingrossa le sue fila

Con i nervi più distesi per la fine della telenovela Schimdt conclusasi con la candidatura ufficiale dell’ex direttore degli Uffizi ma al contempo con il fiatone per il poco tempo che separa lo star della campagna elettorale dal voto (due mesi scarsi) il centrodestra avvia le grandi manovre. Proprio il candidato sindaco stamani inizierà ufficialmente il suo tour elettorale in città e lo farà, come promesso dalla periferia. Da quella più estrema, Quaracchi. Schmidt vuol incontrare i cittadini della zona e con tutta probabilità inisieme a loro affrontare il tema dei sorvoli degli aerei di Peretola (il centrodestra, com’è noto, è da sempre favorevole alla nuova pista dell’aeroporto, stessa posizione del centrosinistra). Intanto Forza Italia ingrossa le fila in vista del voto. E lo fa siglando un accordo con i Liberaldemocratici italiani proprio in vista delle comunali di giugno. I LibDem, con il coordinatore regionale Carla Ceretelli, hanno incontrato il coordinatore regionale azzurro Toscana, Marco Stella, siglando l’intesa. "Pieno sostegno alla candidatura a sindaco di Eike Schmidt - assicura Ceretelli -. Dopo decenni di egemonia del Pd e della sinistra, finalmente c’è l’opportunità di una svolta, con un candidato di alto profilo in grado di interpretare la discontinuità necessaria e rilanciare la città a tutti i livelli".

"Siamo orgogliosi di annunciare l’accordo raggiunto con i Liberaldemocratici italiani - le parole di Stella -. Già possiamo annunciare che nella nostra lista al Comune di Firenze ci saranno due nomi importanti, espressione dei Liberaldemocratici italiani e che verranno comunicati prossimamente. Si tratta di un accordo importante tra queste due forze politiche che si richiamano ai valori del riformismo liberale e siamo certi di andare a fare una campagna elettorale decisiva, che finalmente libererà Firenze dalla cappa di potere della sinistra".

E. B.