Schlein a tutto entusiasmo: "Sara è una garanzia di buon governo"

Musica, piazza Santissima Annunziata con bandiere e colori. La candidata del centrosinistra a Firenze Sara Funaro - camicia rossa e jeans, con la collana a forma di cuore a cui non rinuncia mai - chiude la campagna elettorale con la segretaria del Pd Elly Schlein. Che arriva a Firenze tra gli applausi. Già nel pomeriggio a Pontedera si era esposta: "Firenze è stata ben governata in questi anni, Sara Funaro è una garanzia di buona amministrazione, di attenzione verso le persone e di apertura della città al mondo - afferma -. Quindi sono molto felice della sua candidatura e insieme a tanti altri lunedì voglio vedere la prima sindaca donna di Firenze". "Noi stiamo cercando di mobilitare il più possibile le persone", aggiunge, anche perché "con questa destra che taglia la sanità, il sociale, non mette risorse sul trasporto pubblico credo sia molto chiaro che il voto a Firenze, come nelle altre città al ballottaggio, può fare la differenza". Segnali importante dal sindaco uscente e ora europarlamentare Dario Nardella: "Sara è una donna che ha una libertà e un’autonomia così forte per essere migliore di me e dei miei predecessori, di essere quella novità che tutti aspettiamo": dice. Il presidente della Regione Eugenio Giani si complimenta con Nardella: "Noi dobbiamo dirgli grazie perché 10 anni dopo Firenze ha più benessere, solidarietà". "C’è l’ultimo sforzo da fare, le ultime chiamate a parenti e amici" è il pensiero del segretario toscano del Pd Emiliano Fossi. Arriva il turno di Funaro. Si rivolge ad Eike Schmidt: "Ha iniziato la campagna facendo interviste con tutti i giornali internazionali e descrivendo Firenze come Gotham City. Caro Schmidt, non offendere Firenze perché vuoi attaccare me. Firenze è la città più bella". Molti apprezzano il discorso fiorentino di Schlein: "Sara, sei tenace, combattiva, brava, competente, sempre sul merito, mai cedere a queste campagne che fanno gli altri sempre contro. Quando ci buttano il fango noi rispondiamo col sorriso".

Nic.Gra.