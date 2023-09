Scegliere un nuovo medico di famiglia a Rignano: come fare

Termina domani l’incarico a Rignano del medico di famiglia Andrea Giusti. I suoi assistiti devono scegliere un nuovo specialista di medicina generale che li assista tra quelli disponibili nell’ambito. Per fare il cambio medico, sono state fissate alcune aperture straordinarie: al presidio di Rignano in piazza Martini domani dalle 14,30 alle 16,30, mercoledì dalle 8,30 alle 13 e anche nella mattina di venerdì 22. Possibile rivolgersi anche al presidio di San Francesco di Pelago (via Bettini 11) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13, oppure online sul sito della Asl, sull’App Toscana Salute, per mail o al Cup.