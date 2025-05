Scatta l’assalto ai centri estivi. Aumentano gli sconti per le famiglie

Centri estivi, pronti all’assalto. Il Comune di Scandicci ha pubblicato l’elenco dei centri estivi, selezionati al termine del bando promosso tra le associazioni del territorio. E’ già possibile prendere le informazioni sulle varie attività. La novità di quest’anno è che il comune ha aumentato il contributo economico riconosciuto alle famiglie: (90 euro, rispetto ai 75 dell’amministrazione Fallani, per almeno due settimane di partecipazione e anche presso gestori diversi).

I centri estivi sono rivolti ai bambini dai 3 ai 14 anni. L’azione territoriale dei centri estivi si collega a quelle più strettamente socio-educative e scolastiche realizzate nell’ambito del patto educativo di Comunità di Scandicci. Le linee guida approvate dalla giunta prevedono anche l’assegnazione, a titolo gratuito ai gestori dei centri estivi che ne faranno richiesta, degli spazi delle strutture scolastiche.

Al bando cittadino hanno partecipato tantissime associazioni e realtà territoriali: dallo sport, al tempo libero, all’arte fino all’istruzione. Ce n’è per tutti i gusti. L’elenco completo è rintracciabile in rete civica. Questi i più scelti nel tempo: Summer Camp a La Fiorita Tennis Club, 6-14 anni, tel. 055790336; Estate ragazzi Oratorio Don Bosco Salesiano Scandicci, 8-14 anni, tel. 3333449219; Centri Estivi Multisport Circolo del Tennis Scandicci, tel. 3471879850; Centro estivo Sacro Cuore, 3-10 anni, tel. 0552571267; Centri Estivi Multisport, organizzati da Uisp, tel 0556583509; Centri estivi Robur minivolley (tel. 3473534873) e Un’estate in pista 10 (tel. 3356312113); Scandicci San Giusto Summer Camp, di F.C. Scandicci1908, 6-14 anni, presso palazzetto dello sport e spazio esterno, tel. 3473534873.

E poi ancora: Scuola del Fiume Centro Studi Wushu Italiano per una fascia d’età che va dai 6 ai 12 anni compiuti, piazza Nenni 7, tel. 055740121; Humanitas il mondo del volontariato, 9-14 anni, via Bessi 2, tel. 3491474951; Un’estate da paleontologo, di Gamps, 6-10 anni, piazza Vittorio Veneto 1, tel. 3382504468 e 3405429517. Infine ecco Stella Rossa Educamp, 6-12 anni, tel. 3920171861; Scandicci Rugby, 6-14 anni, tel. 38832867065; 7 Regole Equitazione, 6-14 anni, tel. 3358126052. C’è l’imbarazzo della scelta, non mancano offerte sul teatro, l’arte, e altre attività formative e ricreative per i più piccoli che, a scuole finite, potranno proseguire la loro attività di formazione e socializzazione.

Fabrizio Morviducci