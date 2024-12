Scandicci Civica lancia petizione per Polizia municipale attiva 24 ore su 24

Non si ferma l’iniziativa di Scandicci Civica, per chiedere la presenza della Polizia municipale in città sulle 24 ore. C’è una petizione che i consiglieri stanno facendo girare in città per poi portarla all’attenzione dell’amministrazione.

"Il summit in Prefettura tra i Comuni e le Forze dell’Ordine – ha detto il consigliere di Scandicci Civica, Grassi – ha visto per il periodo delle feste, un incremento della vigilanza al parcheggio scambiatore di Villa Costanza. Ma Villa Costanza è la punta di un iceberg più complesso del problema sicurezza che purtroppo interessa il nostro territorio. Come opposizione d’altronde abbiamo raccolto tante segnalazioni e preoccupazioni. Per questo continueremo a raccogliere le firme con l’obiettivo di avere i vigili sulle 24 ore".