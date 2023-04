Scandicci, cadavere ritrovato nel canale: nuove indagini dei carabinieri

Scandicci, 15 aprile 2023 – Si cercano prove, elementi, dettagli. Anche uno spillo, purché permetta agli investigatori di fare chiarezza sul giallo del cadavere trovato nel fosso a cavallo tra Scandicci e Firenze lo scorso 7 aprile.

Ieri i carabinieri di Scandicci sono tornati nella zona, accompagnati da un mezzo di protezione civile della Racchetta. I volontari avevano con sé una potente idrovora, con la quale è stato svuotato il canale.

L’obiettivo delle forze dell’ordine, guidate dal tenente colonnello Cannarile che sta portando avanti le indagini per conto della procura, era quello di trovare elementi ulteriori per progredire nelle ricerche e arrivare alla verità sul caso.

A scoprire il corpo sono stati due ragazzini, che giocavano accanto al canale, che si trova sotto alla rotatoria di via Merlin. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione: l’ipotesi degli inquirenti è che sia rimasto nell’acqua per diversi mesi. Servono indizi per risolvere il giallo e dare un’identità al corpo: capire se sia un uomo o una donna, capire come è finito in quel canale così vicino alle case eppure così isolato.

Fabrizio Morviducci