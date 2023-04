Cadavere a Scandicci, aperta inchiesta per omicidio colposo

Firenze, 11 aprile 2023 – Sul cadavere trovato in un canale a Scandicci (Firenze) lo scorso 7 aprile la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

La notizia è dunque ancora avvolta nel mistero. A scoprire il corpo erano stati due ragazzini, intenti a giocare nelle vicinanze del condotto, profondo 1,50 metri, sotto la rotonda di via Merlin. Sono stati i due ragazzini a dare l’allarme.

Sul posto intervennero i carabinieri di Scandicci e i colleghi della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale.

Il corpo, verosimilmente di un uomo, indossava pantaloni e venne individuato in avanzato stato di decomposizione, immerso parzialmente nell'acqua. Poco distante dal cadavere, sempre è stata ritrovata anche una scarpa.

Il canale è stato posto sotto sequestro, così come la scarpa e i pantaloni. Si attende l’esito dell’autopsia per chiarire non solo le cause del decesso, ma anche se il corpo sia stato portato nel fossato prima o dopo la morte. Indagini in corso.