Agevolazioni sulla bolletta di Publiacqua, arriva il bonus idrico. Fino al 18 giugno i cittadini di Scandicci con Isee inferiore a 16 mila euro (fino a 20 mila euro per nuclei con almeno 4 figli a carico) possono presentare domanda per l’assegnazione del bonus idrico integrativo comunale, esclusivamente per l’abitazione di residenza. L’amministrazione ha rinnovato anche quest’anno il bonus integrativo per le agevolazioni in bolletta, finanziato dall’Autorità idrica toscana. L’obiettivo è ‘indirizzo dell’Amministrazione Comunale è di rimborsare l’80% dell’utenza idrica a chi ha Isee inferiore a 10.000 euro, e il 60% a chi ha Isee compresa tra 10.000,01 e i 16.000 euro, esteso fino a 20 mila euro per famiglie numerose con almeno 4 figli a carico. Ogni nucleo Isee ha diritto al bonus integrativo comunale per un solo contratto di fornitura idrica. Non sono ammessi al beneficio gli inquilini che sostengono la fornitura dell’acqua intestata al locatore o comodante relativamente all’abitazione in cui gli inquilini stessi hanno la residenza. In rete civica si trovano bando e i moduli per la presentazione delle domande. Info: [email protected] oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì anche dalle 15 alle 17, ai numeri 055.7591257 o 055.7591205 (solo mattina).