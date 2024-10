Sbandieratori in trasferta negli Stati Uniti. Il gruppo a New York, si esibirà al ’Columbus Day’

Trasferta oltre oceano per gli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini: sono in viaggio per New York. Parteciperanno con altri 119 gruppi, di cui pochissimi non degliUsa, alle manifestazioni del Columbus Day ( ricorrenza celebrata negli Stati Uniti per commemorare il giorno dell’arrivo del navigatore Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, il 12 ottobre 1492. E anche in Italia con il nome di “giornata nazionale di Cristoforo Colombo).

Domani ci sarà la loro presentazione alla Columbus Foundation, poi la prima esibizione sulla 42° Strada in un evento organizzato dal famoso ristorante di origine italiana Cipriani che per l’occasione presenterà alla sua clientela la nana con i sedani, piatto d’eccellenza della tradizione gastronomica valdarnese.

Domenica il gruppo si esibirà a Columbus Circle di fronte alla statua di Cristoforo Colombo ai piedi della quale gli Sbandieratori di Figline deporranno una corona di fiori; nel pomeriggio avranno altre due esibizioni agli eventi del Block Party.

Lunedì 14 ottobre ci sarà la celebrazione nella basilica di St. Patrick con la successiva parata sulla 44° strada, che celebra l’eredità e la cultura italo-americana negli Usa.

La prestigiosa partecipazione, apre l’anno di festa per il 60° anniversario dalla nascita del gruppo, fondato nel 1965 da alcuni allievi dell’Istituto Ficino guidati dal prof. Giuliano Mini, da padre Ermenegildo Zurlo e dal prof. Vittorio Dini.

