Sara Bartoli, un'infinita catena di messaggi e dolore: "Vegliaci da lassù"

Articolo : Il funerale di Sara Bartoli. Paese in lacrime per la giovane campionessa

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 31 luglio 2022 - "Vegliaci da lassù". Sono centinaia i messaggi arrivati alla famiglia e affidati ai social per la morte di Sara Bartoli, trent'anni, di Mercatale Val di Pesa. La giovane è stata investita da un'auto mentre correva vicino a casa. Era una abitudine per lei e lì ha trovato la morte, travolta appunto da un mezzo. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.

Ma intanto continuano gli attestati di affetto e i messaggi di lutto e dolore per Sara. Era un'atleta conosciuta Sara, che portava alto il nome del suo paese e che aveva partecipato anche a gare internazionali. Tutti la vedevano allenarsi e la incoraggiavano. Per questo la sua morte ha colpito ancora di più la comunità. Per questo ai funerali, che si sono svolti il 26 luglio, c'era tutto il paese.

Tante le frasi per lei sui social network. A scrivere un pensiero su Sara anche l'ex ginnasta e capitano delle Farfalle Azzurre Marta Pagnini. Sara infatti era stata una ginnasta in gioventù e aveva gareggiato anche insieme a Marta Pagnini.

"Non ho condiviso con Sara tanto quanto ho condiviso con le altre - scrive Marta Pagnini - ma ricordo Sara come una ginnasta che c'era. Quando c’era bisogno di lei non si triava mai indietro, che fosse per un allenamento o per una gara di Serie A. Una dedizione al lavoro grande. Non si risparmiava Sara… non mi sono stupita quando l’ho vista diventare una bomba in uno sport di endurance. Una ginnasta, come tutte noi".

Atleti, gruppi di running e di ginnastica da tutta Italia hanno fatto arrivare il loro messaggio di cordoglio alla famiglia e agli amici.

"D’ora in poi ti porteremo con noi oltre ogni ostacolo, con lo stesso sorriso con il quale ti sei sempre contraddistinta. Fai buon viaggio Sara", si legge in un post su Facebook.

Sara è morta mentre si stava allenando per una gara. "La Spartan Race che stavi preparando con grande gioia - si legge in un altro post - la farai nei grandi spazi del Paradiso, ne sono sicura! E come scrivi tu #unstoppable ...MAI!".