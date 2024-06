’Sapore di mare’. Ecco la mostra

Inaugurata al Museo della Festa dell’Uva dall’associazione Art-Art la mostra Sapore di Mare con la presentazione di Sonia Salsi. Fino al 30 giugno in esposizione le opere di quattordici artisti toscani e non solo in un connubio di stili e tecniche che esplora il tema del mare in tutte le sue sfaccettature. "I visitatori vengono conquistati dalla bellezza e forza espressiva dell’arte" dice il presidente dell’Ente Festa dell’Uva Filippo Venturi. "Stiamo mettendo in piedi – dice il sindaco Lazzerini -un sistema museale circolare e diffuso intorno alla piazza principale, per un turismo di prossimità".