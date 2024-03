Santo Spirito e i suoi Convegni

Tornano i Convegni di Santo Spirito. Gli eventi sono organizzati dalla Comunità agostiniana sotto la direzione del priore padre Giuseppe Pagano, con la collaborazione dell’associazione “A Mimimo Incipe”, costituita da un gruppo di volontari che operano nella Basilica per promuovere eventi e iniziative. E’ opportuno ricordare che i Convegni sono nati da una iniziativa di frate Luigi Marsili nella seconda metà del ‘300, poi ripresi nei primi anni ’70 del ’900 dal teologo padre Gino Ciolini. Molto particolare il tema scelto per questo ciclo di appuntamenti: “Reliquie e santità - Un itinerario di arte e fede“. Da tenere presente che all’inizio gli agostiniani avevano intitolato la prima chiesa (siamo nel 1250) alla Vergine Maria e a tutti i Santi, segno tangibile della grande devozione per la santità. E questa vuole essere l’attenzione per questa serie di convegni, che si aprirà martedì prossimo alle 17,30 con la presentazione del libro di Marco Vannini “Sulla religione vera. Rileggere Agostino“, con l’intervento di Sergio Givone.

Sarà notevole anche la presentazione, il 18 giugno ore 17,30, dello studio di Marco Zini sul “Titulus crucis” del Crocifisso di Michelangelo e lo abbiamo considerato anche questo come reliquia. All’interno di questa serie di conferenze e presentazioni di libri, ci sarà un’apertura anche verso il sociale, attraverso un tema legato allo sport come vita, attraverso la testimonianza di Niccolò Brancaccio e dell’Asd Fiorenza Wheelchair Hockey.

Da segnalare infine il ritorno a Firenze di un amico della comunità di Santo di Santo Spirito, il cardinale agostiniano Robert Francis Prevost, prefetto del dicastero per i vescovi. Domenica 7 aprile alle 10,30 presiederà la Messa in Basilica. Animerà la celebrazione il maestro Edoardo Materassi che eseguirà la missa brevis “Clamor Spiritus Sancti”, con i cori Animae Voces, Sesto In Canto e Mulieris Voces. Al termine l’ inaugurazione del restauro della pala dell’Ascensione di Pier Francesco Foschi, realizzato con il sostegno della Galleria dell’Accademia.