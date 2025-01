Sanità, lavori al presidio Camerata. In arrivo il supporto di Via Gramsci

Nuovo trasloco temporaneo dei servizi sanitari presso il presidio di Camerata a Firenze, dovuto ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione della struttura. Questo intervento trasformerà l’edificio in un moderno ospedale di comunità, migliorando i servizi offerti. Durante il periodo di lavori, alcuni servizi, come le visite di neuropsichiatria infantile, subiranno modifiche logistiche.

Dal primo febbraio, tali visite non si terranno più nella sede di via della Piazzolla ma saranno trasferite presso l’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli e in altri presidi della zona fiorentina sud-est.

In particolare, per la neuropsichiatria infantile, l’Asl Toscana Centro ha comunicato che sarà possibile prenotare visite non solo presso l’ospedale Annunziata, ma anche nell’area del Mugello, al centro polivalente di Borgo San Lorenzo. Per quanto riguarda invece le visite psicologiche, sarà disponibile la sede di Incisa, nel comune di Figline Incisa. L’obiettivo è garantire la continuità delle cure, riducendo i disagi per i cittadini coinvolti.

Per i residenti a Fiesole, l’Azienda sanitaria ha annunciato che si sta impegnando per rendere disponibile, il prima possibile, il presidio sanitario di Sesto Fiorentino in via Gramsci e altri presidi territoriali della zona fiorentina nord-ovest, offrendo una soluzione definitiva e vicina. Nel frattempo, per rispondere all’aumento delle richieste, le agende specialistiche delle sedi temporanee sono state potenziate. Questa misura è stata adottata proprio per assorbire le necessità dei numerosi residenti, che potranno accedere ai servizi in maniera adeguata anche durante questa fase di transizione.