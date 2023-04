San Zanobi, dopo la messa solenne arcieri storici e spettacolo di fuoco

Non solo celebrazioni religiose, San Zanobi è anche una festa di popolo. E’ ricco il programma di iniziative dell’associazione San Zanobi in occasione del Quarantennale del Santo Patrono. Gli appuntamenti cominciano sabato 6 e finiscono il 19 maggio. Il programma di eventi è in collaborazione con la Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci, Humanitas, Cui I Ragazzi del Sole, Proloco di San Vincenzo a Torri e Colline Scandiccesi, La Racchetta, Croce Rossa Italiana, Angeli del Bello Scandicci. Sabato 6 c’è il trekking ‘Sulla via di San Zanobi’ con ritrovo alle 8,30 in piazzale Kennedy. Domenica 7 in sala consiliare il concerto del Vito Frazzi, e della Scuola di musica di Scandicci. Dalle 15,30 alle 19 "San Zanobi a Legnaia", festa con le famiglie (via Baccio da Montelupo 180, Firenze). Il 10 maggio, giorno del Patrono, alle 11 Messa a Casignano e alle 18 Messa solenne in piazza della Resistenza. Alle 21,30 il corteo storico con la partecipazione di Sette regole equitazione, del gruppo Novecento di Montespertoli, del Corteo della Repubblica Fiorentina e dei Bandierai degli Uffizi. In piazza della Resistenza stand gastronomico. Il 12 maggio alle 21 all’Aurora lo spettacolo degli Incoscienti "9722 come fosse ieri". Sabato 13 e domenica 14 al Centro ippico di Scandicci Trofeo San Zanobi, gara di salto ad ostacoli degli allievi del Cis e scuderie aperte alle visite. Al parco dell’Acciaiolo dalle 14 l’accampamento medievale a cura degli Arcieri storici fiorentini; alle 16 spettacolo per bambini "D’Artagnan, il mago delle bolle"; alle 17 danze medievali e rinascimentali a cura dell’Associazione "Le arti in Gioco"; alle 18 combattimento tra armati; e alle 21 spettacolo di destrezza col fuoco.