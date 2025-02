San Valentino sulla Torre. Cuoricini con panorama

Due bicchieri che si incontrano in alto e la città è laggiù, sotto ai piedi. Una vista mozzafiato all’insegna del romanticismo, per festeggiare l’amore nella giornata che più di tutte celebra i cuori e la loro unione. E, in più, la possibilità di salire gli oltre duecento scalini che portano sulla vetta della Torre di Arnolfo per un cin-cin che rimarrà nei ricordi. Domani, nel giorno di San Valentino, le porte della torre di Palazzo Vecchio si aprono in veste straordinaria dalle 19 alle 20,30 per tutti gli innamorati grazie all’iniziativa (tanto attesa dai fiorentini) promossa dal Comune di Firenze e da Fondazione Mus.e.

Un evento per tutte le coppie, un modo per ammirare la vista mozzafiato sulle grandi bellezze della città, illuminate poco dopo il tramonto. Una passeggiata sul camminamento di ronda per dimostrare il proprio amore e che sarà accompagnata dalla musica, interpretata magistralmente dai musicisti Giada Moretti e Mattia Catarinozzi al sassofono. Un’occasione unica per meravigliarsi di piazza della Signoria dall’alto, della Cupola del Duomo e del campanile di Giotto, lì a portata di mano, per non perdere, poi, lo sguardo su Santa Croce e su tutto il centro storico e spingere lo sguardo ben oltre, verso i colli che la cingono, dal Piazzale a Fiesole.

Un abbraccio romantico, quindi, e uno sfondo perfetto per una foto ricordo in onore del proprio amore in una esperienza più unica che rara, con il brindisi a cura di Bistrot74, in un’atmosfera ricolma di emozioni. Quattro gli slot di orario disponibili per festeggiare in vetta all’imponente torre medievale, uno ogni mezz’ora (quindi: 19, 19,30, 20 e 20,30). Per accedere è necessaria la prenotazione perché i posti sono limitati. Il costo è di venti euro ciascuno con l’ingresso alla Torre (ma non al museo) e con il brindisi. Per tutte le informazioni e per le prenotazioni è possibile telefonare allo 055.2768224 oppure scrivere a [email protected].

Lorenzo Ottanelli