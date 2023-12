San Silvestro in musica. Non solo disco dance

In città c’è l’imbarazzo della scelta per grandi e piccini che vogliono festeggiare la notte più lunga dell’anno in diversi modi. Non solo le piazze colme di gente e musica, ma anche i locali più storici, e non, aprono le porte per festeggiare insieme. Capodanno 2024 vede protagonisti sulla scena fiorentina, il Circo Nero al Full Up Club di via della Vigna Vecchia 25, per festeggiare l’ultima notte dell’anno con o senza cenone. Ingresso esclusivamente in prevendita. Allo Space Electronic di via Palazzuolo 37 dalle 23 si balla in due piste: sala 1 musica commerciale e Edm, sala 2 hip hop e reggaeton. Al Babylon divVia dei Pandolfini 26r, le sale dove si balla sono addirittura tre, ognuna ha un tipo di musica diversa: house - techno, commerciale, e hip pop - trap. Non poteva mancare lo Yab di via dei Sassetti 5/r, dove la festa di fine anno è un party con cena - spettacolo con Alfo Craco e Daniela Bulleri, live music, discoteca dove suoneranno Master Freeze, Maurizio M e Nick Messeri, dj di fama internazionale.

E poi ancora lo storico Central Park che ospiterà una cena a ritmo di musica, con dj per il post serata e festeggiare insieme l’anno che verrà.

Si balla anche al New Years Party del Tuscany Hall, con o senza cenone, mentre l’ultimo dell’anno allo Xo di via Verdi 57/r viene celebrato con un dj set a base di musica commerciale, house e reggaeton. Per la notte di Capodanno 2024 l’Otel di via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 9, si trasforma in Fabulous, una festa in cui i sogni prendono vita, tra lightshow, allestimenti d’eccezione e personaggi fantastici. Il tutto dal dinner show, con live performance, fino alle luci del mattino con due dancefloor per salutare il nuovo anno.

In occasione del Capodanno le grandi attrazioni di Florence Eye in Piazzale Vittorio Veneto alle Cascine rimangono aperte fino alle una di notte.

Al villaggio natalizio fiorentino sarà possibile trascorrere la mezzanotte a bordo della ruota panoramica più alta d’Italia, ma anche alla grande pista di pattinaggio, nei mercatini e nell’area food per inaugurare il nuovo anno brindando insieme ad amici e parenti anche con un vin brûlé o con una cioccolata calda. Capodanno al cinema: il 31 dicembre al cinema Astra di piazza Beccaria l’ apertura porte è alle 21, seguirà buffet dolce di benvenuto (panettone, pandoro e dolcezze; vini dolci, amari e caffè). Alle 21.30 ci sarà la proiezione del film ’Past Lives’ di Celine Song, in versione originale con sottotitoli in italiano. Biglietto unico 13 euro.