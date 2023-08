San Miniato al Monte batte Ponte Vecchio Il 97% dei turisti è attratto dal panorama

San Miniato al Monte mon amour. La basilica che domina Firenze, e che cinque anni fa ha festeggiato i mille anni dalla costruzione, piace al 97% dei turisti che visitano Firenze. La posizione e la vista panoramica, il cimitero delle Porte Sante con le sue cappelle monumentali, gli affreschi e i mosaici della chiesa, hanno letteralmente ammaliato chi ha avuto l’opportunità di salire fino al Piazzale godendo di quel luogo di pace, unico e ancora poco battuto dai grandi flussi turistici che per lo più preferiscono il centro storico. Ma se San Miniato al Monte ride purtroppo Ponte Vecchio, simbolo di Firenze nel mondo, piange. Per il 18% dei turisti che arrivano nel capoluogo rappresenta infatti una delusione. E tra i monumenti italiani che meno piacciono ai visitatori si piazza al 21° posto della classsifica stilata da Adam Volz per Preplay, dopo castel del Monte ad Andria, il Museo della Scienza e della Tecnologia ’Leonardo da Vinci’ di Milano e prima del Lago Trasimeno e del Ponte di Rialto a Venezia. Per condurre l’analisi sono state selezionate le 60 attrazioni turistiche delle 50 città più popolose d’Italia con almeno 1.500 recensioni sul sito di recensioni turistiche Tripadvisor, una delle piattaforme più popolari di valutazione e recensione.

"La classifica finale – si legge nel capitolo riservato alla metodologia di ricerca e delle fonti – si basa su un calcolo statistico del rapporto tra le valutazioni a 5 e 4 stelle e le valutazioni a 3, 2 e 1 stelle. Le valutazioni a 1, 2 e 3 stelle sono state classificate come un’esperienza deludente, mentre le valutazioni da 4 a 5 stelle sono state classificate come esperienze positive. In base al rapporto, è stata calcolata la percentuale di recensioni con esperienze negative". Probabilmente a deludere i visitatori è la confusione che regna sovrana sul Ponte più fotografato del mondo, su cui, in alcune ore del giorno, è praticamente impossibile camminare a causa della massa di gente che lo attraversa. Poco male, penserà qualcuno: se Ponte Vecchio ha resistito per 700 anni ad alluvioni, guerre e bombardamenti, resisterà anche alla classifica negativa di Tripadvisor.

A.P.