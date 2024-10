San Luca tira il freno. Fuochi rinviati per il maltempo

Il maltempo tenta di rovinare la festa dedicata al patrono di Impruneta:

i tradizionali fuochi

di artificio che caratterizzano la notte del giovedì della Fiera

di San Luca non potranno essere scoppiati questa sera. Le previsioni meteo avverse hanno costretto gli organizzatori a sospendere l’iniziativa, ma spostandola in avanti di qualche giorno:

il nuovo programma prevede (tempo permettendo) lo spettacolo pirotecnico per la sera di domenica, in chiusura di Fiera, sempre alle 22,30. Non sarà riprogrammata invece la sfilata di moda

a cura del centro commerciale naturale

Il Pozzo di Impruneta, anch’essa prevista per questa sera: viene cancellata sempre a causa del previsto maltempo. Confermata per oggi l’inaugurazione della "Collettiva di San Luca" al Museo della Festa dell’Uva.