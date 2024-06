San Jacopino, torna l'incubo dei vandali: quattro auto spaccate in una notte

Firenze, 28 giugno 2024 – Risveglio amaro per gli abitanti del quartiere di San Jacopino che si sono ritrovati ancora una volta con la brutta sorpresa dell'auto vandalizzata. A fare la denuncia il comitato Cittadini attivi San Jacopino. Per la precisione, due sono i veicoli danneggiati in via Galliano, uno in via Cimarosa e uno in via Spontini. In tutti i casi sono stati infranti i finestrini.

"Con il coordinamento delle associazioni - sottolinea il presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino Simone Gianfaldoni – avremo una riunione la settimana prossima. Alle istituzioni chiediamo di attivarsi velocemente, la situazione è veramente sfuggita di mano. Noi siamo pronti a collaborare e a fare da sentinelle ma abbiamo bisogno di risposte". Secondo il comitato, da alcuni giorni, da quando sono aumentati i controlli nella zona delle Cascine per via del Tour de France, nelle zone adiacenti sono aumentati i passaggi di persone sospette. "Servono misure più efficaci – conclude -, non possono farne le spese sempre le stesse zone".