Vita lenta e vino buono. Ecco il libro dedicato a un “paese che non esiste”

Firenze, 17 gennaio 2025 – San Giovanni delle Contee è un paese di confine. Si trova tra Toscana e Lazio e l’Umbria non è lontana. Siamo ai margini del Comune di Sorano, che è ai margini della provincia di Grosseto, che è ai margini della Toscana. 150 abitanti e un destino di abbandono simile a quello di tanti altri paesi simili, piccoli, isolati, con scarsi collegamenti e ancor meno servizi, compresi quelli essenziali come scuole e ospedali, abbandonati, in fondo, anche dalla politica di chi cerca voti. Ma San Giovanni delle Contee, a differenza di tanti altri, ha trovato chi ha deciso di raccontarlo e farlo attraverso un libro che è una piccola gemma. “Questo paese non esiste” è il titolo del volume fatto di foto, illustrazioni e parole realizzato da un team di cinque creativi fiorentini innamorati di San Giovanni delle Contee: Costanza Ciattini (art director), Claudia Paladini (photo editor), Claudia Bessi (illustratrice), Lorenzo Ferroni (fotografo) e Tommaso Ciuffoletti (scrittore e originario di San Giovanni delle Contee).

Per un anno i cinque hanno frequentato il paese, immergendosi nei suoi ritmi, nelle sue abitudini, nei suoi rituali. Hanno conosciuto le persone, frequentato l’osteria e le cantine, seguito il lavoro nei campi e nelle vigne, camminato tra boschi e torrenti. Il racconto che ne è nato è andato nelle profondità di un paese che nasconde una vita vibrante, sorridente e estremamente accogliente. Una vita da riscoprire, senza nascondere quanto sia difficile vivere in realtà come quella, ma quanto abbia tuttavia da offrire.

San Giovanni delle Contee da qualche anni è infatti al centro di un’attenzione inaspettata, ma che i paesani hanno saputo prendersi con iniziative come l’istituzione di una cooperative di comunità che ha dato vita a un’osteria, l’Osteria Maccalè, che impiega oltre una decina di persone e sta ricevendo il plauso della critica enogastronomica italiana e internazionale.

C’è poi una cantina, Cantina del Rospo, che produce poche bottiglie, ma che si trovano oggi nelle carte di tanti ristoranti di livello in Italia e all’estero e c’è anche una festa che si chiama Disfida delle Contee che per un weekend di giugno riunisce a San Giovanni il meglio dei critici e produttori di vino da tutta Italia e oltre, per degustare i vini contadini fatti dai paesani. Una storia sorprendente di rivalsa e riscatto. Ieri, 16 gennaio, questo libro è stato presentato alla libreria Brac, dove può essere acquistato anche se si tratta di una stampa in edizione limitata, numerata e molto preziosa, del resto… è la storia di un paese che non esiste!