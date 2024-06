San Donnino, oltre 150 persone per 'Piazza in festa'

Campi Bisenzio, 8 giugno 2024 – Si è tenuto ieri sera a San Donnino, nel Fiorentino, il primo degli eventi di "Piazza in Festa" che animeranno la frazione nelle prossime sette settimane, coinvolgendo i mesi di giugno e luglio. La cena "San Donnino a Tavola", che si è tenuta in piazza Costituzione, ha inaugurato questo ricco calendario con la partecipazione di ben 160 persone in una serata all'insegna del divertimento, della compagnia e della musica. L'iniziativa, organizzata dalla Fratellanza Popolare con il supporto del Bar Zanzibar, dei commercianti e patrocinata dal Comune di Campi Bisenzio, è stata resa possibile grazie all'incredibile impegno dei volontari che hanno lavorato instancabilmente per assicurare il successo della serata, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il senso di comunità a San Donnino.