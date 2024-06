San Colombano, il teatro rinasce. Tutti gli spettacoli in programma

Appuntamento al teatro di San Colombano con "Pullulat". Questo il titolo della rassegna che si tiene all’Arci della frazione della piana scandiccese, organizzata dell’Associazione Art-U e inserita nel cartellone dell’estate di Scandicci.

L’obiettivo è ripopolare un teatro all’aperto di quartiere di cui si era quasi dimenticata l’esistenza, con una proposta culturale che possa attrarre il pubblico di tutta la città e della provincia grazie alla programmazione con artisti di rilievo nazionale. "Da questa sfida – dicono gli organizzatori – prende il nome la rassegna "Pullulat", che (dal verbo latino pullulo) significa proprio germogliare ma anche diffondersi, produrre, generare. Un luogo dove far germogliare idee, un luogo per diffondere cultura e valori culturali, un luogo dove gli artisti si possano sentire liberi di produrre nuovi spettacoli e nuove idee di performance".

Il cartellone prevede appuntamenti con spettacoli dedicati ai bambini, agli adulti e alle famiglie. Gli spettacoli si tengono di giovedì alle 21: l’11 luglio ‘A teatro ancora’, monologo con Luisa Noli; segue il 18 ‘Il Libro sbagliato’ di e con Alba Grigatti; ‘Sala 18 - Falling Down the Rabbit Hole’ di Chiara Canestrini con Giorgia Calandrini regia Roxana infime è fissato per il 5 settembre, mentre ‘Femmina Schultora’ - Racconto Vasariano su Properzia Dè Rossi di Marco Caroccia con Virginia Billi musiche Riccardo Caroccia, chiuderà la rassegna il 12. Info: 331.1784296.