"Salvate la testa di Medusa". Il 26 va all’asta L'appello di Sabina Corsini e Neri Torrigiani per salvare la testa di Medusa, scolpita da Giambologna per la Fonte della Fata Morgana, ricomparsa sul mercato da una collezione privata. Una raccolta fondi ha raggiunto 40.000 euro per il suo restauro.