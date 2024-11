Salute mentale e manicomi chiusi. Iniziative per i 100 anni di Basaglia

Cinque incontri per raccontare la chiusura dei manicomi, la nascita dei servizi di salute mentale, le nuove forme della sofferenza e delle possibilità di intervento. Si tratta di una rassegna, "La fatica di essere se stessi", dedicata ai cento anni dalla nascita dello psichiatra e neurologo Franco Basaglia ideatore della legge 180, nota appunto come "legge Basaglia", sulla riforma psichiatrica e la chiusura dei manicomi. La prima delle iniziative previste è per oggi alle 17 al teatro Niccolini. L’incontro vede la presenza della scrittrice Vanessa Roghi, autrice di programmi di storia per Rai Tre. Si tratta di una conferenza-spettacolo "La libertà è terapeutica – La verità è rivoluzionaria In cerca di Franco Basaglia dagli archivi della follia" con una lettura del radicale cambiamento che le idee di Basaglia hanno portato. Vanessa Roghi svela le ingiustizie e il dolore vissuti da chi, come donne o bambini, è stato rinchiuso perché ritenuto folle o deviante. La serata propone una lettura del radicale cambiamento che le idee dello psichiatra hanno portato alla società e a cosa vuol dire salute, al rapporto tra istituzioni e individui, tra democrazia e libertà. Ad organizzare gli incontri, che sono ad ingresso libero, è il Centro di Salute Mentale di San Casciano, la Fondazione Macinaia Ente Filantropico e il Comune di San Casciano con il patrocinio del Cesvot.

Andrea Settefonti