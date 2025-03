Salta il bancomat, paura nella notte. Furto con l’esplosivo alla Coop

Brutta sorpresa ieri a poche ore dell’apertura della Coop di Tavarnelle di via Giorgio La Pira. Nella notte i malviventi sono entrati nel parcheggio della Coop e dopo avere caricato di esplosivo il bancomat del Monte dei Paschi di Siena posto poco distante la porta d’ingresso del supermercato, lo hanno fatto saltare. Molti pezzi sono stati disseminati nel piazzale e all’interno del negozio lo spostamento d’aria ha causato danni. Immediato è scattato l’allarme, sul posto oltre che la vigilanza privata sono intervenuti i carabinieri della vicina Stazione e personale della Coop, mentre i criminali però erano già fuggiti. La Coop è stata chiusa sia ai dipendenti del primo turno che ai clienti più mattinieri che si sono visti l’intera area del parcheggio chiusa dalla fettuccia messa dagli uomini dell’Arma per consentire lo svolgimento delle indagini. Sul posto anche gli uomini della scientifica. Non è dato sapere quanto era l’importo all’interno del bancomat. Le immagini delle telecamere nell’area sono state acquisite. "Ci siamo svegliati di soprassalto dopo avere sentito un boato - racconta una vicina - Ho guardato la sveglia, erano le 4,14. Il mio primo pensiero è stato di andare a vedere se i miei figli fossero tornati a casa e solo quando ho visto che erano nel loro letto, ho tirato un sospiro di sollievo".

Antonio Taddei