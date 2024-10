Salmonellosi, via libera. Oggi riaprono le mense nei comuni coinvolti

Piana (Firenze), 1 ottobre 2024 – Riprenderà oggi il servizio mensa nelle scuole di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Barberino del Mugello dopo lo stop dei giorni scorsi per i casi di infezione da salmonella che hanno colpito decine e decine di bambini, dai nidi alla secondaria di primo grado. Calenzano, con un centro cottura autonomo, invece aveva già ripreso regolarmente ieri. La comunicazione ai Comuni soci è arrivata direttamente da Qualità&Servizi, azienda che gestisce le refezioni scolastiche e che ieri ha messo nero su bianco l’esito delle verifiche effettuate dalla Ausl Toscana Centro nel centro cottura di via del Colle a Calenzano. I controlli sulla conformità dello stabilimento e della catena di produzione non avrebbero portato alla luce profili di possibile rischio tanto che non sono state date prescrizioni all’azienda né richieste di ulteriore sospensione del servizio. Ancora non sono noti a Qualità&Servizi, invece, i risultati sull’esito dei campionamenti effettuati dall’Azienda sanitaria sui campioni ritirati in via del Colle, in particolare quelli del pranzo del venerdì che potrebbe avere innescato il ‘contagio’.

Durante i tre giorni di chiusura, a partire da giovedì scorso, nello stabilimento calenzanese sono state effettuate sanificazioni straordinarie dell’intera struttura e dei singoli macchinari così come la rimozione e sostituzione, con nuove forniture, di tutti i prodotti alimentari presenti nei giorni ipoteticamente a rischio di contaminazione. Alcune azioni hanno poi interessato i dipendenti per i quali è stata effettuata una attività di formazione per l’applicazione di procedure di sicurezza emergenziali. Inoltre, gli stessi lavoratori del centro cottura, su base volontaria, si sono sottoposti a un esame di coprocoltura.

Oggi, dunque, si tornerà a mangiare a scuole con un menù composto – assicura l’azienda - da materie prime e pietanze semplici lavorabili con modalità assolutamente sicure. Intanto in attesa dei risultati sulle possibili cause dei casi di salmonellosi (sicuramente diverse decine nella stragrande maggioranza a Sesto) dal Meyer cinque dei tredici bambini ricoverati sono stati dimessi. Giovedì prossimo, per far luce sulla vicenda, è convocata anche nella Sala Riunioni dei Gruppi consiliari nel palazzo comunale di Sesto la seduta della Sesta commissione consiliare presieduta da Daniele Brunori capogruppo della Lega cui prenderanno parte i vertici di Qualità & Servizi con il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore alle Politiche educative Sara Martini. Sui social intanto sono nati gruppi sul caso e si moltiplicano post con proposte di cause collettive da intentare alla società per le refezioni scolastiche e ai Comuni.