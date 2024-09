L’emergenza salmonellosi continua: mense chiuse anche lunedì. Nuova ondata di bimbi al Meyer

Firenze, 28 settembre 2024 – Contrordine sulle mense scolastiche. Il centro cottura di via del Colle a Calenzano infatti resterà chiuso, contrariamente a quanto annunciato, anche lunedì mentre al momento non è certo cosa accadrà nei giorni successivi. Anche lunedì, dunque sarà sospeso il servizio mensa e le famiglie dovranno organizzarsi con il pranzo a sacco per i figli oppure andare a riprenderli e poi riportarli nel pomeriggio. Una scelta, questa, adottata da Qualità&Servizi, di intesa con i Comuni soci, per un motivo di ulteriore cautela dopo il rilevamento di un significativo numero di casi riconducibili a salmonellosi in bambini che hanno consumato il pranzo (presumibilmente venerdì scorso) a scuola.

Anche ieri sono proseguite le verifiche della Asl sullo stabilimento calenzanese in cui sono confezionati i pasti per le scuole di Sesto, Campi, Signa e Barberino del Mugello. Il monitoraggio proseguirà nella giornata di lunedì. Al momento i controlli non avrebbero evidenziato criticità nella struttura tanto che non è stata richiesta dall’Azienda sanitaria l’adozione di misure profilattiche specifiche.

La sospensione di lunedì riguarderà le scuole di Sesto, Campi, Signa, Barberino mentre per Calenzano, che ha un centro cottura autonomo, lunedì il servizio sarà regolare. Anche per i nidi comunali serviti da cucina interna il servizio sarà regolarmente attivo lunedì: a Sesto la sospensione riguarderà invece il nido Il gatto e la volpe.

Una risposta sulla possibile origine dei casi di salmonellosi potrà forse essere data dall’analisi dei campioni di piatti serviti a mensa, la scorsa settimana, da Qualità&Servizi. Intanto ieri altri bambini sono stati accompagnati per controlli all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ma tutti sono stati rimandati a casa. Sono dieci, dunque, i bambini – di età compresa tra i sei mesi ed i 13 anni – che sono stati ricoverati al Meyer, alcuni con un quadro clinico più grave ma per fortuna nessuno in pericolo di vita. In totale visto che due giorni fa erano circa una sessantina i bambini visitati al Pronto soccorso del pediatrico cui si sono aggiunti quelli di ieri viene da pensare che, in realtà, il numero dei bambini presumibilmente contagiati da un’infezione da salmonella possano essere molti di più visto che in tanti sono stati curati a casa: la maggior parte dei casi sarebbe stata riscontrata a Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio.